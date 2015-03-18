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حبس راقصة وشخصين 4 أيام لاتهامهم بإدارة شقة للدعارة بمنطقة منشأة ناصر

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حبس راقصة وشخصين 4 أيام لاتهامهم بإدارة شقة للدعارة بمنطقة منشأة ناصر حبس راقصة وشخصين 4 أيام لاتهامهم بإدارة شقة للدعارة بمنطقة منشأة ناصر
أمرت نيابة منشأة ناصر برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، اليوم الأربعاء، بحبس راقصة وقواد ومهندس 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإدارة دعارة.

كانت وردت معلومات لمباحث الآداب بالقاهرة، تفيد بقيام راقصة بإدارة شقة بمنطقة منشأة ناصر، للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات، وعرضهن على راغبى المتعة مقابل 300 جنيه فى الليلة الواحدة.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، فتمكن أفراد مباحث الآداب من القبض على كل من الراقصة المتهمة الأولى، وقواد ومهندس معمارى، وهم متلبسين، عقب الحصول على إذن النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وتم ضبط زجاجات بيرة وأوقية ذكرية داخل الشقة.

وبمواجهة النيابة للمتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم، اعترفوا جميعا بارتكابهم للواقعة، فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

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مصر 365

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