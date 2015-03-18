شرطة الآثار تضبط 4 أشخاص بحوزتهم عشرات التماثيل الفرعونية بالفيوم

نجح رجال مباحث سياحة وآثار الفيوم فى ضبط أربعة أشخاص وبحوزتهم العديد من القطع الأثرية ترجع للعصر الفرعونى، للاتجار فيها، واعترفوا بتحصلهم عليها من شخص فى بنى سويف، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه.

وأكدت تحريات مباحث قسم سياحة وآثار الفيوم قيام كل من "على. ك . أ – 36 سنة– عامل – ومقيم بحلون محافظة القاهرة، ةأحمد. ف . م – 44 سنة– عامل – ومقيم بحلون محافظة القاهرة، بحيازة بعض القطع الأثرية ، وعرضها للبيع مستخدمين السيارة النقل رقم ( أ ف هـ 169 مصر ) قيادة محمد . ط . س – 36 سنة– ومقيم بالعمرانية محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، تم ضبط المتحرى عنهم والسيارة، كما تم ضبط مالك السيارة محل الضبط، وتبين أنه شقيق الثانى محمد . ف . م – 48 – سنة عامل – ومقيم بحلوان محافظة القاهرة.

وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها تابوت خشبى لطفل بطول 1متر يرجع للعصر الفرعونى ةمومياء لطفل بطول 70سم عليها لفائف من قماش الكتان ترجع للعصر الفرعونى وتمثال من الخشب عليه كتابات هيلوغروفية ذى قاعدة خشبية وعليه تاج من الخشب ارتفاعه 55سم، يرجع للعصر الفرعونى وتمثال خشبى ذى قاعدة وعليه تاج عليه كتابات هيلوغروفية بارتفاع 40سم.. يرجع للعصر الفرعونى وتمثال من الخشب ذو قاعدة خشبية يرجع للعصر الفرعونى ووجه آدمى من الخشب بطول 40سم ملون.. يرجع للعصر الفرعونى و6 وجوه خشبية مختلفة الأحجام.. ترجع للعصر الفرعونى.

كما تم ضبط قارورة من الفخار ارتفاعها 10سم تقريباً وكأس من الفخار ارتفاعه حوالى 7سم يرجعا للعصر الفرعونى ة14 أوشابتى من الفيانس بأطوال مختلفة (من 5سم إلى 15سم) يرجع للعصر الفرعونى وتميمة من الجعران بارتفاع 1سم، ترجع للعصر الفرعونى وتمثال لشخص من الفيانس ارتفاعه 5سم يحتضن رأس ثعبان يرجع للعصر الفرعونى وتمثال من الفيانس للكاتب المصرى بارتفاع 4سم يرجع للعصر الفرعونى وتميمة من الفيانس للإله أنوبيس بارتفاع 3سم ترجع للعصر الفرعونى و14 أوشابتى من الفيانس الأزرق والأخضر مختلفة الأحجام (من 15 سم إلى 20سم) كل قطعة بها كسور أدت إلى جزئين أو ثلاثة أجزاء يرجع للعصر الفرعونى ةأجزاء مهشمة لأوشيبتيات من الفيانس (عددها 37 قطعة) تمثل بعض أجزاء من الرأس والأقدام والجسم ترجع للعصر الفرعونى وتمثال خشبى بدون رأس بطول 20سم يرجع للعصر الفرعونى وقطعة خشبية ارتفاعها 6,5سم على شكل إسطوانتين متلاصقتين ولهم غطاء خشبى يرجع للعصر الفرعونى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار فيها، وأنهم تحصلوا عليها من أحد الأشخاص بمحافظة بنى سويف (تم تحديده وجار العمل على ضبطه) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.