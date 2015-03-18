مدير مستشفى الإسماعيلية: حالات التلاميذ المصابين بالتسمم مستقرة

أكد الدكتور حسين مصطفى مدير مستشفى الإسماعيلية العام، أن حالة التلاميذ المصابين بالتسمم داخل إحدى مدارس المحافظة اليوم مستقرة بشكل عام، لافتا إلى خروج أغلب المصابين من المستشفى، مؤكدا أن هناك حالتين فقط مازلتا تحت الملاحظة حتى الآن.

وأضاف أن 23 تلميذا أصيبوا بحالات إسهال وقىء وإعياء شديد، نتيجة تناول حلويات فاسدة ".

فيما قال محمود الكيلانى المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم، "إن التلاميذ المصابين من مدرسة العمدة صالح الابتدائية بقرية الضبعية، نقلوا لمستشفى الإسماعيلية العام وقناة السويس الجامعى، لتلقى العلاج .