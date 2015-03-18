أخبار عاجلة

فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إبتديت حياتي الفنية بمسرحية أطفال وعملت دور شجرة -
رشيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... مشواري في التمثيل إبتدى بالصدفة -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... والدي بالنسبة لي مدرسة بتعلم منها الفن -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير مستشفى الإسماعيلية: حالات التلاميذ المصابين بالتسمم مستقرة

Google+ Print
مدير مستشفى الإسماعيلية: حالات التلاميذ المصابين بالتسمم مستقرة مدير مستشفى الإسماعيلية: حالات التلاميذ المصابين بالتسمم مستقرة
أكد الدكتور حسين مصطفى مدير مستشفى الإسماعيلية العام، أن حالة التلاميذ المصابين بالتسمم داخل إحدى مدارس المحافظة اليوم مستقرة بشكل عام، لافتا إلى خروج أغلب المصابين من المستشفى، مؤكدا أن هناك حالتين فقط مازلتا تحت الملاحظة حتى الآن.

وأضاف أن 23 تلميذا أصيبوا بحالات إسهال وقىء وإعياء شديد، نتيجة تناول حلويات فاسدة ".

فيما قال محمود الكيلانى المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم، "إن التلاميذ المصابين من مدرسة العمدة صالح الابتدائية بقرية الضبعية، نقلوا لمستشفى الإسماعيلية العام وقناة السويس الجامعى، لتلقى العلاج .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365