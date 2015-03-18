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أول طبيبة صماء لوزير الصحة: الكليات النظرية رفضت قبول 7 ملايين أصم

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أول طبيبة صماء لوزير الصحة: الكليات النظرية رفضت قبول 7 ملايين أصم أول طبيبة صماء لوزير الصحة: الكليات النظرية رفضت قبول 7 ملايين أصم
قالت الدكتورة فادية عبد الجواد، إحدى المكرمات من نقابة الأطباء، موجهة حديثها للدكتور عادل عدوى وزير الصحة: أنا أول طبيبة صماء فى وفى العالم أجمع، تخرجت من كلية الطب جامعة عين شمس، وأحمل عبء 7 ملايين مصرى أصم رفضت الكليات النظرية قبولهم لعجزهم.

وأضافت فادية خلال حفل نقابة الأطباء فى ذكرى يوم الطبيب المصرى الـ37: "أغلقت الكليات النظرية أبوابها وكأننا مجموعة من العجزة، وسبق أن طالبت وزير التعليم العالى بمقابلتى وتقييمه لى بنفسه، لكن كان ذلك دون جدوى، وأتساءل "هل سيتيح المجتمع لى ولأمثالى فرصة ضم 15 مليون معاق إلى المصريين المنتجين وإعطائنا حقوقنا. "

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مصر 365

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