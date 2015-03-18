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موجز الصحافة العالمية:فوز نتنياهو يزيد الانقسام بين إسرائيل والمجتمع الدولى

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موجز الصحافة العالمية:فوز نتنياهو يزيد الانقسام بين إسرائيل والمجتمع الدولى موجز الصحافة العالمية:فوز نتنياهو يزيد الانقسام بين إسرائيل والمجتمع الدولى
تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات فى إسرائيل، ونتائج فوز نتنياهو على إسرائيل، حيث قالت صحيفة "الجارديان البريطانية، إن فوزه يهدد بمزيد من الانقسام بين إسرائيل والمجتمع الدولى، إلا أن اتجاه بنيامين نتنياهو نحو اليمين يخاطر بخلق مزيد من الانقسامات مع المجتمع الدولى الذى يزداد إحباطا.

بينما رأى موقع "دايلى بيست" الأمريكى، أنه مع فوز حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت أمس الثلاثاء فى إسرائيل، وبعد يوم من إعلانه رفضه لحل الدولتين، فإنه من المتوقع أن يسير الجمهوريون فى الولايات المتحدة على دربه، ويدمروا نقطة اتفاق نادرة مع الديمقراطيين.

وبينما قالت الصحف الإسرائيلية، إن رئيس "المعسكر الصهيونى" اليسارى المعارض يتسحاق هرتسوج، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأربعاء، بفوزه فى انتخابات الكنيست التى جرت أمس وحقق فيها حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو على أعلى الأصوات بـ30 مقعدا.

وعلى جانب آخر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل اتهام تيرود ناثان وبستر بوغ، أحد قدامى المحاربين فى سلاح الجو الأمريكى، بمحاولة تقديم الدعم لتنظيم "داعش".

كما طالب مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، بإصلاح قواعد الجنسية الأمريكية لاستبعاد المتطرفين الإسلاميين، مثل قادة جماعة الإخوان المسلمين وبحسب صحيفة "ديلى كولر".
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