تكرار محاولات أطفال الأنابيب يعجل بانقطاع الطمث لدى النساء

أرسلت قارئة تشكو بأنها تعانى من تأخر الحمل نتيجة إصابتها بتكيسات المبيض، وقد خضعت لعمليتى أطفال أنابيب وبائتا بالفشل، وتسأل عن تأثير تلك العمليات على صحتها العامة.

يجيب الدكتور عطية أبو النجا، استشارى أمراض النساء والولاة، عن سؤالها قائلا: تخضع المرأة أثناء عملية أطفال الأنابيب لإجراءات علاجية محددة، أهمها تناول نسب كبيرة جدا من منشطات التبويض، والتى تعمل على تنشيط عمل المبيض لإنتاج أعدادا كبيرة من البويضات، قد يتجاوز2000 إلى 3000 بويضة، وهو ما يؤدى إلى ضعف عمل المبيض فى المستقبل، نتيجة لاستنزاف عدد البويضات، التى كان من المفترض إنتاجها على مدار أعوام، وإنتاج نفس العدد فى عدة أشهر قليلة.

ويعد الوصول لسن انقطاع الطمث مبكرا، من أهم الآثار السلبية لتلك العلاجات المنشطة، وخاصة حين تتجاوز تلك المحاولات أكثر من مرتين.

لذا ينصح أبو النجا بانتقاء المراكز والأطباء القائمين على تلك العملية بعناية ودقة، حتى لا تستنزف المرأة مرات عديدة من المحاولات الفاشلة، والتى تقلص فرصها فى الإنجاب.

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