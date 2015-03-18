أخبار عاجلة

فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إبتديت حياتي الفنية بمسرحية أطفال وعملت دور شجرة -
رشيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... مشواري في التمثيل إبتدى بالصدفة -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... والدي بالنسبة لي مدرسة بتعلم منها الفن -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تكرار محاولات أطفال الأنابيب يعجل بانقطاع الطمث لدى النساء

Google+ Print
تكرار محاولات أطفال الأنابيب يعجل بانقطاع الطمث لدى النساء تكرار محاولات أطفال الأنابيب يعجل بانقطاع الطمث لدى النساء
أرسلت قارئة تشكو بأنها تعانى من تأخر الحمل نتيجة إصابتها بتكيسات المبيض، وقد خضعت لعمليتى أطفال أنابيب وبائتا بالفشل، وتسأل عن تأثير تلك العمليات على صحتها العامة.

يجيب الدكتور عطية أبو النجا، استشارى أمراض النساء والولاة، عن سؤالها قائلا: تخضع المرأة أثناء عملية أطفال الأنابيب لإجراءات علاجية محددة، أهمها تناول نسب كبيرة جدا من منشطات التبويض، والتى تعمل على تنشيط عمل المبيض لإنتاج أعدادا كبيرة من البويضات، قد يتجاوز2000 إلى 3000 بويضة، وهو ما يؤدى إلى ضعف عمل المبيض فى المستقبل، نتيجة لاستنزاف عدد البويضات، التى كان من المفترض إنتاجها على مدار أعوام، وإنتاج نفس العدد فى عدة أشهر قليلة.

ويعد الوصول لسن انقطاع الطمث مبكرا، من أهم الآثار السلبية لتلك العلاجات المنشطة، وخاصة حين تتجاوز تلك المحاولات أكثر من مرتين.

لذا ينصح أبو النجا بانتقاء المراكز والأطباء القائمين على تلك العملية بعناية ودقة، حتى لا تستنزف المرأة مرات عديدة من المحاولات الفاشلة، والتى تقلص فرصها فى الإنجاب.


>- دراسة أمريكية: الحقن المجهرى ليس أفضل من التلقيح الصناعى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365