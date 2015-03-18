كيارا فيراغني و رزان جمال بنفس الفستان ،، من منهن الأجمل ؟

تتنافس النجمات على ارتداء تصاميم شانيل دائماً، ولكن ماذا لو كانت المنافسة بين فاشينيستا إيطالية شهيرة وممثلة لبنانية أنيقة.

حضرت الممثلة اللبنانية رزان جمال عرض Chanel لأزياء الكوتور في باريس في يناير متألقة بفستان سماوي ناعم مصنوع من التويد الأنيق مع جاكيت أنيق بلون مطابق، ونسقت إطلالتها الأنيقة مع حذاء كلاسيكي رمادي وحقيبة عصرية من الدينم تحمل توقيع الدار نفسها.

كما اختارت الفاشينيستا الإيطالية كيارا فيراغني نفس الفستان مع حقيبة كلاسيكية وحذاء رياضي، وأكملت إطلالتها بأقراط كبيرة تحمل شعار الدار.

من منهما بدت الأجمل بهذا الفستان برأيك؟