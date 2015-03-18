بالصور..مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين معرض القاهرة الدولي

قام مدير أمن القاهرة بتفقد خدمات تأمين معرض القاهرة الدولي بمناسبة إفتتاح دورته “48″ بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية بأرض المعارض بمدينة نصر ، والذي سيستمر حتى 27 مارس الجاري.

و أعدت المديرية خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين فعاليات المعرض وكافة الزوار والمترددين على تلك المنطقة تشمل على نشر البوابات الإلكترونية ، وأجهزة الكشف عن المعادن بكافة مداخل المعرض ، مع تعيين الخدمات الأمنية على البوابات ومحيط منطقة أرض المعارض ، مع الإستعانة بالشرطة النسائية لتسهيل دخول السيدات ، وفقاً لقواعد الأمن المتبعة بالإضافة لتعيين خدمات الحماية المدنية التي قامت بمراجعة شبكة ووسائل الإطفاء بما يضمن أقصى درجات التأمين.

وقام اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة يرافقه كلا من اللواء خالد عبد العال نائب مدير الأمن ، واللواء خالد يحيى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتفقد الخدمات الأمنية القائمة على تأمين أرض المعارض وشدد مدير الأمن على مشرفي التأمين بنشر خدمات البحث الجنائي بمحيط المنطقة مع قيام خبراء المفرقعات بتمشيط تلك المنطقة بصفة دورية وقام رجال الحماية المدنية بإجراء بيان عملي لتجربة سلامة إجراءات الإطفاء .