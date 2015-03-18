"بتروتريد" تعلن 4 طرق للإبلاغ عن قراءة عداد الغاز وجارى تفعيل خدمة الرقم المختصر

أصدرت شركة بتروتريد احدى شركات قطاع البترول العاملة فى مجال قراءة عدادات إستهلاك الغاز الطبيعى بالمنازل والأنشطة التجارية وإصدار الفواتير بيان يحتوى على شرح مفصل لكيفية حساب فاتورة الغاز الطبيعى بالمنازل للشرائح الثلاثة مطالبة العملاء غير المتواجدين بشكل دائم فى الوحدات السكنية أن يقوموا بالإبلاغ عن قراءة العداد من خلال إحدى الطرق التالية:

ترك القراءة على ورقة تعلق على باب الوحدة والاتصال التليفونى بخدمة عملاء المنطقة من خلال رقم التليفون المدون على الفاتورة وتسجيل القراءة من خلال الموقع الإلكترونى لشركة بتروتريد www. Petrotrade.com.eg أو التوجه إلى مقر المنطقة التابع لها العميل.

ونوهت الشركة إلى أنه على أن يراعى أن يتم الابلاغ عن قراءة العداد فى الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر فى موعد ثابت) معلنة عن تطوير خدماتها لمستهلكى الغاز الطبيعى على مستوى 16 محافظة من خلال 60 فرعاً ، وأنه جارى الانتهاء من تفعيل خدمة الرقم المختصر للإبلاغ عن قراءة العداد وخدمة العملاء وتلقى الشكاوى فى القريب العاجل.

>كيفية حساب قيمة فاتورة الغاز الطبيعى بالمنازل

طريقة المحاسبة :

و بناءً عليه :

>الشريحة الأولى : تبدأ من استهلاك 1 متر مكعب إلى 25 متر مكعب و يتم احتساب المتر فى هذه الشريحة بسعر 40 قرشا للمتر المكعب .>الشريحة الثانية : تبدأ من المتر رقم 26 و حتى المتر رقم 50 و يتم احتساب المتر فى هذه الشريحة فقط بسعر 100 قرش للمتر المكعب.>الشريحة الثالثة : تبدأ من المتر رقم 51 فما فوق و يتم احتساب المتر فى هذه الشريحة بسعر 150 قرشا للمتر المكعب.>• حساب قيمة استهلاك 25 متر مكعب شهرياً (بما يعادل أسطوانة بوتاجاز ونصف) = 25 م3 × 40 قرش = 10 جنيه (شريحة أولى مدعمة كلياً).>• حساب قيمة استهلاك 45 متر مكعب شهرياً (بما يعادل 3 اسطوانات بوتاجاز ) = 30 جنيهاً وفقاً للتالى :>- الـ 25 متر الأولى = 25 م3 × 40 قرش = 10 جنيه (شريحة أولى مدعمة كلياً )>- الـ 20متر الباقية = 20 متر3 × 100 قرش = 20 جنيه ( شريحة ثانية مدعمة جزئياً )>• حساب قيمة الاستهلاك فى حالة عدم تسجيل القراءة لمدة 3 أشهر (مثلاً) بكمية استهلاك اجمالية 102 متر3 = 102على 3 أشهر = 34 متر مكعب/ شهر .

وبناءً عليه يتم احتساب قيمة الاستهلاك الشهرية = (25 م3 × 40 قرش + 9 متر3 × 100 قرش) = 19 جنيه .

>ومن ثم تصبح قيمة استهلاك الغاز لفترة الثلاث أشهر محاسبة = 19 جنيه × 3 = 57 جنيه.

بالإضافة لى مبلغ ثابت على كل فاتورة (خارج عن قيمة الاستهلاك) نظير الدمغات والضرائب ومصاريف التحصيل ومتابعة دورية للأجهزة.