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النائب العام يتلقى تظلمات جديدة للإفراج عن عناصر الإخوان المحبوسين

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النائب العام يتلقى تظلمات جديدة للإفراج عن عناصر الإخوان المحبوسين النائب العام يتلقى تظلمات جديدة للإفراج عن عناصر الإخوان المحبوسين
تلقى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، عددا من التظلمات المقدمة من أسر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، المتهمين الصادرة ضدهم قرارات بالحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة، على ذمة التحقيقات فى أحداث العنف والتجمهر التى شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وكلف النائب العام أعضاءً بالمكتب الفنى بسرعة إنهاء فحص التظلمات، وطلب مذكرة معلومات من النيابات المختصة حول موقف كل متهم من المتظلمين على قرارات حبسهم، للاطلاع على موقفهم القانونى، وبيان وجود أدلة تفيد بتورطهم فى جرائم جنائية من عدمه.

كما كلف النيابات الكلية بسرعة الفصل فى التظلمات التى تلقتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ودراسة إمكانية إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات فى حال توافق موقفهم القانونى والجنائى ووجود إمكانية الإفراج عنهم.

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