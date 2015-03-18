ضبط 11 شخصا بحوزتهم جرينوف و13 قطعة سلاح فى اشتباكات بين عائلتين بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، من القبض على 11 شخصًا، بحوزتهم رشاش جرينوف و13 قطعة سلاح متنوعة، خلال فض اشتباكات بالأسلحة بين عائلتين بقرية العتمانية بمركز البدارى فى أسيوط صباح اليوم الأربعاء.

تلقى مركز شرطة البدارى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية العتمانية دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وضباط إدارة البحث وضباط فرع البحث بالجنوب، بمشاركة قوات نظامية تدعمهم مدرعات ومجموعات قتالية من قوات الأمن، وتبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول" ف.ع.ع" حاصل على ليسانس آداب وبحوزته رشاش جرينوف متعدد وعدد [25] طلقة لذات السلاح، و"م. ع. أ" طالب وبحوزته بندقية آلية وعدد 7 طلقات لذات السلاح وعدد 1 خزينة، وطرف ثانى "ب. ر. أ" دبلوم وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع وعدد 3 طلقات لذات السلاح، و"ع. أ. ط" فلاح بطلق نارى بالفخذ الأيمن و "ج. ع. خ" فلاح بطلق نارى بالفخذ الأيمن مقيمين بذات الناحية، وتم تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

وتبين أن السبب مشادة كلامية حول مباراة كرة قدم أقيمت بين شباب القرية أمس، تطورت إلى مشاجرة تبادل فيها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، مما أدى إلى إصابة المذكورين .

قامت القوات بتطويق منطقة المشاجرة والسيطرة على طرفيها وتمشيط المكان، حيث أمكن ضبط الطرفين وبحوزتهما الأسلحة المشار إليها .

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وأقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة واستخدامها فى المشاجرة، واستأنفت القوات حملتها عقب تقنين الإجراءات على أفراد العائلتين ومناصريهم لضبط ما يحوزونه من أسلحة.

ولعدم تفاقم الخصومة وفرض مزيد من السيطرة الأمنية على المنطقة، قامت القوات بالانتقال، مما أسفر عن ضبط كل من "ح. أ.ب" طالب وبحوزته بندقية إسرائيلى وعدد 5 طلقات لذات السلاح و1خزينة و"ط.ع.ع" طالب وبحوزته بندقية آلية وعدد10 طلقات لذات السلاح وعدد1 خزينة، و"ت.ع. ع" دبلوم وبحوزته بندقية آلية وعدد12طلقة لذات السلاح وعدد1 خزينة ون.ج. ع دبلوم وبحوزته بندقية آلية وعدد9 طلقات لذات السلاح وعدد1خزينة وم.خ. ع عامل..وبحوزته بندقية آلية وعدد7 طلقات لذات السلاح وعدد 1خزينة و"هـ. خ. م" دبلوم وبحوزته بندقية آلية وعدد 8 طلقات لذات السلاح و"ع. م.ع" فلاح وبحوزته بندقية آلية وعدد 11 طلقة لذات السلاح، و"ع.ع.ع" دبلوم وبحوزته فرد رصاص محلى الصنع وعدد2 طلقة لذات السلاح، و"ص.ع.ع" سائق وبحوزته فرد رصاص محلى الصنع وعدد 3 طلقات لذات السلاح، و"م.ر.أ" دبلوم وبحوزته عدد 2 بندقية خرطوش تركى الصنع، و"ع.ش.أ" دبلوم وبحوزته عدد 2 بندقية خرطوش تركى الصنع.

وبمواجهتهم أقروا جميعًا باشتراكهم فى المشاجرة، وحيازتهم للأسلحة.. واستخدامها بقصد الدفاع.