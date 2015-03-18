والدة الطفلة زينة: "حبس مغتصبى وقاتلى ابنتى العمر كله لن يشفى غليلى"

قالت شيماء غزال والدة الطفلة زينة عقب قبول الطعن المقدم من المتهمين بقتل ابنتها وإعادة محاكمتهما مرة أخرى، إن حبس الجناة العمر كله لا يشفى غليلها ولا يرضيها سوى الإعدام حتى يستريح قلبها.

وأضافت أم زينة لـ"اليوم السابع"، كنت متوقعة أن يطعن المتهمون على حكم سجنهما 15 سنة، وأتوقع حصولهما على عقوبة أقل، كما أتوقع أن أرى المتهمين أمام عينى بعد سنوات، بينما ابنتى وفلذة كبدى لن تعود للحياة مرة أخرى، إننا أمام قانون عقيم اعتبر الجناة حدث، والقضاء الشامخ ليس لديه حيلة أمام هذه القوانين.

وتابعت أم زينة، عشت أصعب أيام حياتى منذ مقتل زينة وتركت بورسعيد برفقة أسرتى ودمر الجناة حياتنا، ولن يشفى غليلنا شىء سوى الإعدام.

وأردفت أم زينة، أناشد المسئولين أن ينظروا بعين العطف إلى الأمهات المغلوبات على أمرهن، انقذونا يرحمكم الله، وعدلوا القوانين حتى نستعيد الحقوق، أتمنى ألا أرى قاتلى ابنتى أمام عينى فى الشارع، فالموت أهون من هذا المشهد بكثير.