تعرفى على طرق الوقاية والعلاج من كلف الحمل

أسباب ظهور كلف الحمل

الوقاية من كلف الحمل

يعد كلف الحمل من أهم الأعراض الشائعة فى فترة الحمل، والتى تصيب البشرة ببقع بنية يصعب علاجها.>التغيرات الهرمونية التى تتعرض لها المرأة فى فترة الحمل، تعد من أهم أسباب الإصابة بكلف الحمل، هذا تبعا لما يؤكده الدكتور أكمل سعد حسن استشارى الأمراض الجلدية، موضحا أن كلف الحمل يندرج تحت أنواع التصبغات الناتجة عن اضطراب الهرمونات، والتى تؤثر مباشرة على إفراز مادة الميلانين بالبشرة، وهو ما ينتج عنه انتشار البقع السمراء بأماكن محدد من الجسم.>تجنب العوامل التى تثير إفراز مادة الميلانين كالتعرض لأشعة الشمس، دون استخدام الكريم الواقى منها، يعد من أهم سبل الوقاية من كلف الحمل، والتى ينصح بها أكمل، مضيفا تجنب تعرض البشرة للالتهاب أو التحسس، فتتأثر البشرة بالعوامل الخارجية المثيرة لالتهابها، كالعلاج بأشعة الليزر أو نزع الشعر بطرق عنيفة، يؤديان إلى التهاب البشرة بدرجات تفوق ما يمكن أن تتعرض له فى الأيام العادية.

وبالطبع فإن أعراض الالتهاب تتضاعف فى فترة الحمل، وكذا الآثار الناتجة عنه وهو التصبغ وتغير اللون.

طرق علاج كلف الحمل

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>الوقاية هى أفضل الطرق العلاجية لكلف الحمل، نظرا لأنه يعد من أكثر أنواع التصبغات التى يصعب القضاء عليها بشكل نهائى، فى حالة حدوثها، وغالبا ما يتم العلاج بواسطة التقشير والذى يتحدد نوعه تبعا لدرجة الكلف، ثم الاستعانة بالكريمات المفتحة للون، وبالطبع فإن تلك الطرق لا يتم اتباعها إلا بعد انتهاء مرحلة الحمل والولادة واستقرار نسب هرمونات الجسم.