دراسة علمية: طول فترة الرضاعة الطبيعية للطفل تجعله أكثر ذكاء

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن دراسة علمية جديدة كشفت عن أن طول فترة الرضاعة الطبيعية للطفل تجعله أكثر ذكاءً وأفضل تعليما ويحصل على راتب أفضل.>وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسات السابقة أثبتت فوائد الرضاعة الطبيعية على المدى القصير، إلا أن الأدلة السابقة لآثارها على المدى الطويل تعرضت لانتقادات لعدم أخذها فى الاعتبار حقيقة أنه فى دول كثيرة يكون الأطفال ذوى المكانة الاجتماعية المرموقة قد تم على الأرجح إرضاعهم طبيعيا فى المقام الأول.

وتم تنفيذ البحث الجديد، الذى نشر فى دورية "لانست" الطبية، على عدد من السكان البرازيليين حيث لا يوجد فارق فى الرضاعة الطبيعية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.

وتم تتبع 3500 طفل ولدوا فى بيلوتاس بالبرازيل عام 1982، على مدار 30 عاما لاحقة وتم إعطاؤهم اختبار معدل الذكاء "IQ" وسئلوا عن تعليمهم والدخل الذى يحصلون عليه.

ووجدت الدراسة أن من تم إرضاعهم لمدة عام لديهم فى المتوسط أربع نقط أعلى فى معدل الذكاء، وأمضوا عاما أكثر فى المدرسة ويحصلون على دخل أعلى.

وقال بيرنادو ليسا هورتا، من جامعة بيلوتاس الفيدرالية، والذى قاد فريق الدراسة، إن مجموعة من الأحماض الدهنية التى تسمى "الدوكوساهيكسانويك"، وجدث فى لبن الأم، وهى أساسية لنمو المخ وهو ما يفسر تأثيرها على الذكاء.