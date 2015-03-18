تعرف على تأثير السمنة على العمود الفقرى والمفاصل

تأثير السمنة بالمفاصل والعمود الفقرى

تأثير التغذية غير الصحية على العمود الفقرى والمفاصل

السمنة أكثر الأمراض المنتشرة بين الكثيرين، كما تعد أحد العوامل التى تسبب مشاكل العمود الفقرى والمفاصل.>حول ذلك يقول الدكتور أحمد مشعل استشارى أمراض السمنة والعلاج الطبيعى، إن السمنة تؤثر على المفاصل بصورة كبيرة حيث يعانى الشخص البدين من الألم فى المفاصل والركبتين نتيجة للحمل الزائد الواقع عليها بسب الوزن المفرط.>أشار د. مشعل قائلا "أغلب الأشخاص البدناء يتناولون أغذية غير متوازنة من حيث القيمة الغذائية ومن حيث افتقادها للعناصر الضرورية والهامة مثل الكالسيوم والفسفور المفيدة لتقوية عظام الجسم".

وأضاف د. مشعل، أن السمنة أحد العوامل المسببة لتعرض الأشخاص لمشاكل العمود الفقرى من تشوهات والتواءات، نتيجة إصابة مناطق بعينها بالجسم مثل منطقة البطن والأرداف بالبدانة مما ينعكس بالسلب على المفاصل وعظام الإنسان.

لذلك ينصح د. مشعل، الأشخاص البدناء بضرورة ممارسة الرياضة مع اتباع نظام غذائى صحى لإنقاص وزنهم.

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