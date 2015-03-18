منشور لوزارة الصحة يوضح الفرق بين عبوة البيتادين الأصلية والمغشوشة

حذرت وزارة الصحة من خلال منشور دورى برقم 38 لسنة 2015، للصيدليات ومخازن الأدوية، وجاء فى نص المنشور: "نرجو ضبط وتحرير ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر بيتادين محلول مطهر 10% - 200 ملى تشغيلة رقم 1114121 بتاريخ إنتاج 5 /2014 وتاريخ انتهاء الصلاحية 5/2017، حيث إن العبوات الأصلية للمستحضر المذكور من إنتاج شركة النيل للأدوية بتصريح من موندى فارما أ-ج بازل سويسرا .

وجاء فى المنشور توضيح من خلاله يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والمغشوشة والمقلدة للمستحضر الذى تم ذكره سابقا :

وأوضح أنه بالنسبة لمعرفة العبوة الأصلية: أولا العبوة الكرتون الخارجية، مدون البريد الإلكترونى عليها كالآتى info@nile pharma eg.com .

>2- كلمة النيل فى لوجو شركة النيل واضحة المعالم.

ثانيا بالنسبة للعبوة البلاستيكية:

>1- لوجو mundipharma، يوجد كلمة mundipharma بدون فاصل.>2 - كلمة النيل فى لوجو شركة النيل يوجد بها نقاط لحرف النون والباء.

ولتوضيح العبوة المغشوشة والمقلدة من خلال الآتى:

أولآ : العبوة الكرتون الخارجية:

ثانيا العبوة البلاستيكية :

>1- مدون البريد الإلكترونى nile _pharma _eg@yahoo.com>2- كلمة النيل فى لوجو شركة النيل غير واضحة المعالم .>1--لوجو mundipharma، يوجد بين كلمة mundi,pharma فاصل كالآتى mundi pharma>2- كلمة النيل النيل فى لوجو شركة النيل لا يوجد بها نقاط لحرف النون والباء .



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منشور وزارة الصحة