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منشور لوزارة الصحة يوضح الفرق بين عبوة البيتادين الأصلية والمغشوشة

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منشور لوزارة الصحة يوضح الفرق بين عبوة البيتادين الأصلية والمغشوشة منشور لوزارة الصحة يوضح الفرق بين عبوة البيتادين الأصلية والمغشوشة
حذرت وزارة الصحة من خلال منشور دورى برقم 38 لسنة 2015، للصيدليات ومخازن الأدوية، وجاء فى نص المنشور: "نرجو ضبط وتحرير ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر بيتادين محلول مطهر 10% - 200 ملى تشغيلة رقم 1114121 بتاريخ إنتاج 5 /2014 وتاريخ انتهاء الصلاحية 5/2017، حيث إن العبوات الأصلية للمستحضر المذكور من إنتاج شركة النيل للأدوية بتصريح من موندى فارما أ-ج بازل سويسرا .

وجاء فى المنشور توضيح من خلاله يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والمغشوشة والمقلدة للمستحضر الذى تم ذكره سابقا :

وأوضح أنه بالنسبة لمعرفة العبوة الأصلية: أولا العبوة الكرتون الخارجية، مدون البريد الإلكترونى عليها كالآتى info@nile pharma eg.com .
>2- كلمة النيل فى لوجو شركة النيل واضحة المعالم.

ثانيا بالنسبة للعبوة البلاستيكية:


>1- لوجو mundipharma، يوجد كلمة mundipharma بدون فاصل.
>2 - كلمة النيل فى لوجو شركة النيل يوجد بها نقاط لحرف النون والباء.

ولتوضيح العبوة المغشوشة والمقلدة من خلال الآتى:

أولآ : العبوة الكرتون الخارجية:


>1- مدون البريد الإلكترونى nile _pharma _eg@yahoo.com
>2- كلمة النيل فى لوجو شركة النيل غير واضحة المعالم .

ثانيا العبوة البلاستيكية :


>1--لوجو mundipharma، يوجد بين كلمة mundi,pharma فاصل كالآتى mundi pharma
>2- كلمة النيل النيل فى لوجو شركة النيل لا يوجد بها نقاط لحرف النون والباء .


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منشور وزارة الصحة

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