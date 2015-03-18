منشور لوزارة الصحة يوضح الفرق بين عبوة البيتادين الأصلية والمغشوشة

حذرت وزارة الصحة من خلال منشور دورى برقم 38 لسنة 2015، للصيدليات ومخازن الأدوية، وجاء فى نص المنشور: "نرجو ضبط وتحرير ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر بيتادين محلول مطهر 10% - 200 ملى تشغيلة رقم 1114121 بتاريخ إنتاج 5 /2014 وتاريخ انتهاء الصلاحية 5/2017، حيث إن العبوات الأصلية للمستحضر المذكور من إنتاج شركة النيل للأدوية بتصريح من موندى فارما أ-ج بازل سويسرا .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح أنه بالنسبة لمعرفة العبوة الأصلية: أولا العبوة الكرتون الخارجية، مدون البريد الإلكترونى عليها كالآتى info@nile pharma eg.com .
>1- لوجو mundipharma، يوجد كلمة mundipharma بدون فاصل.
>2 - كلمة النيل فى لوجو شركة النيل يوجد بها نقاط لحرف النون والباء.
>1- مدون البريد الإلكترونى nile _pharma _eg@yahoo.com
>2- كلمة النيل فى لوجو شركة النيل غير واضحة المعالم .
>1--لوجو mundipharma، يوجد بين كلمة mundi,pharma فاصل كالآتى mundi pharma
>2- كلمة النيل النيل فى لوجو شركة النيل لا يوجد بها نقاط لحرف النون والباء .
وجاء فى المنشور توضيح من خلاله يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والمغشوشة والمقلدة للمستحضر الذى تم ذكره سابقا :
وأوضح أنه بالنسبة لمعرفة العبوة الأصلية: أولا العبوة الكرتون الخارجية، مدون البريد الإلكترونى عليها كالآتى info@nile pharma eg.com .
>2- كلمة النيل فى لوجو شركة النيل واضحة المعالم.
ثانيا بالنسبة للعبوة البلاستيكية:
>1- لوجو mundipharma، يوجد كلمة mundipharma بدون فاصل.
>2 - كلمة النيل فى لوجو شركة النيل يوجد بها نقاط لحرف النون والباء.
ولتوضيح العبوة المغشوشة والمقلدة من خلال الآتى:
أولآ : العبوة الكرتون الخارجية:
>1- مدون البريد الإلكترونى nile _pharma _eg@yahoo.com
>2- كلمة النيل فى لوجو شركة النيل غير واضحة المعالم .
ثانيا العبوة البلاستيكية :
>1--لوجو mundipharma، يوجد بين كلمة mundi,pharma فاصل كالآتى mundi pharma
>2- كلمة النيل النيل فى لوجو شركة النيل لا يوجد بها نقاط لحرف النون والباء .
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