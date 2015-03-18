دراسة بريطانية: البدانة تزيد من إصابة السيدات بسبعة أنواع من السرطان

كشفت دراسة بريطانية أن النساء البدينات يتعرضن لخطر الإصابة بسبعة أنواع من مرض السرطان على الأقل فى حياتهن، بنسبة أعلى بـ40 بالمائة مقارنة بالنساء العاديات.

وأشارت الدراسة –التى نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية- إلى أنه من بين أنواع السرطان، التى ترتبط بالبدانة هو سرطان الأمعاء وسرطان الثدى فى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، فضلا عن أنواع أخرى من السرطان منها المرارة والرحم والكلى والبنكرياس والمرىء.

وبحسب الإحصائيات التى نشرها معهد أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة، فإن واحدة من بين كل أربع نساء بدينات عرضة لخطر الإصابة بالسرطان المرتبط بزيادة الوزن.

فقد أظهرت دراسة أنه من بين ألف سيدة بدينة، يتم تشخيص 274 سيدة بأحد أنواع السرطان المرتبطة بزيادة الوزن مقارنة بـ 194 سيدة مصابة بالسرطان من أصل ألف سيدة من صاحبات الأوزان الصحية.

ونوهت الدراسة بأن نحو ربع النساء يصنفن بالبدينات وسط تقديرات بأن 18 ألف سيدة تصاب بالسرطان نتيجة للوزن الزائد أو البدانة كل عام.