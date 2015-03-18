"الصحة العالمية" تؤكد انخفاض معدل تعاطى التبغ حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها اليوم، بمناسبة انعقاد مؤتمرها السادس عشر حول التبغ والصحة فى أبو ظبى، أن البيانات الجديدة تظهر انخفاض معدلات تعاطى التبغ وكذلك زيادة أعداد غير المدخنين حول العالم، وفى الوقت الذى دعت المنظمة حكومات العالم إلى تكثيف جهودها فى مكافحة صناعة التبغ والحد من استهلاك منتجاته فقد أشارت إلى أن مؤتمرها المستمر حتى 21 مارس سيركز على جهود مكافحة التبغ وكذلك الأمراض غير السارية مثل أمراض الرئة والقلب والسكرى والسرطانات .>وقالت المنظمة - فى بيانها إنه فى عام 2010 وصلت أعداد غير المدخنين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما وأكثر إلى حوالى 3.9 مليار شخص أى حوالى 78% من السكان فى هذه الأعمار، والبالغ عددهم 5.1 مليار نسمة، ولفتت إلى أن أعداد غير المدخنين هؤلاء من المتوقع أن ترتفع لتصل بحلول عام 2025 الى حوالى 6.1 مليار شخص او 81 % من عدد السكان فى عمر 15 سنة أو أكثر فى هذا التاريخ.

وأضافت المنظمة أنه رغم ذلك فهناك حاجة إلى العمل بجهود أكبر إذا كان الهدف هو خفض استهلاك التبغ بنسبة تصل إلى 30% بحلول العام 2025، وذلك للحد من وفيات الأمراض غير المعدية ذات العلاقة .

وذكرت المنظمة أنه وفقا للدراسات الحديثة فإن معدل استخدام الرجال لمنتجات التبغ قد انخفض فى 125 بلدا بين عامى 2000 و 2010 وفى 156 دولة بالنسبة للنساء، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فإن 37 بلدا فقط تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف، وقالت المنظمة إن 38 مليون شخص قد فقدوا أرواحهم بسبب الأمراض غير المعدية فى عام 2012 وبما يصل إلى حوالى ثلاثة أرباع فى البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل ولفتت إلى أن حوالى 16 مليونا توفوا قبل سن السبعين عاما وذلك مقابل 14.6 مليون فقط فى عام 2000، وبينما حذرت المنظمة من أن حالة وفاة بين كل عشر حالات هى بسبب التبغ فقد نوهت إلى أن نصف عدد من يستخدمون التبغ قد يتوفون بسببه وبما يصل إلى 6 ملايين حالة وفاة سنويا.