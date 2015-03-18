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رفع جلسة محاكمة 73 متهما بـ"حرق كنيسة بكرداسة" لإصدار القرار

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رفع جلسة محاكمة 73 متهما بـ"حرق كنيسة بكرداسة" لإصدار القرار رفع جلسة محاكمة 73 متهما بـ"حرق كنيسة بكرداسة" لإصدار القرار
رفعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر محمد سليمان، وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة، خامس جلسات محاكمة 73 إخوانيًا متهمين فى حرق كنيسة كرداسة، لاتخاذ القرار بعد سماع شهود النفى.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم الأربعاء إلى أقوال 4 من شهود النفى، وطلب الدفاع حضور شاهد الإثبات "سمير غطاس" راعى الكنيسة بعد صدور قرار من المحكمة بضبطه وإحضاره، وطلب الدفاع أجلا واسعا لاستخراج عدد من الشهادات منها شهادة الإذاعة والتليفزيون.

وكان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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