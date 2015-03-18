حبس ضابط شرطة متهم بإطلاق النار على خطيبته بسبب إنهاء علاقتها به فى الهرم

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار أحمد المغازى رئيس النيابة، وتحقيقات محمد معبد وكيل أول النيابة، بحبس "محمد.ع" نقيب شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإطلاق النيران على خطيبته السابقة بشارع المطبعة بالهرم، وذلك بسبب خلافات بينهم وفسخها الخطوبة ومحاولته اختطافها.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نقيب شرطة يدعى"محمد.ع"، وذلك بعد اتهامه باستخدام سلاح الميرى وإطلاق النار بغير وجه حق، وإصابة مواطن بطلق نارى عن طريق الخطأ، وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال والدة الفتاة خطيبة النقيب، والتى قالت فى تحقيقات النيابة إنهم اضطروا إلى فسخ خطبة ابنتهم من المتهم، نظرًا لاكتشافهم سوء سلوكه، وقدمت ضده العديد من الشكاوى فى وزارة الداخلية نظرًا لتكرار تعديه على ابنتها والتضيق عليهم.