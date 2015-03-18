أخبار عاجلة

فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إبتديت حياتي الفنية بمسرحية أطفال وعملت دور شجرة -
رشيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... مشواري في التمثيل إبتدى بالصدفة -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... والدي بالنسبة لي مدرسة بتعلم منها الفن -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس ضابط شرطة متهم بإطلاق النار على خطيبته بسبب إنهاء علاقتها به فى الهرم

Google+ Print
حبس ضابط شرطة متهم بإطلاق النار على خطيبته بسبب إنهاء علاقتها به فى الهرم حبس ضابط شرطة متهم بإطلاق النار على خطيبته بسبب إنهاء علاقتها به فى الهرم
أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار أحمد المغازى رئيس النيابة، وتحقيقات محمد معبد وكيل أول النيابة، بحبس "محمد.ع" نقيب شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإطلاق النيران على خطيبته السابقة بشارع المطبعة بالهرم، وذلك بسبب خلافات بينهم وفسخها الخطوبة ومحاولته اختطافها.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نقيب شرطة يدعى"محمد.ع"، وذلك بعد اتهامه باستخدام سلاح الميرى وإطلاق النار بغير وجه حق، وإصابة مواطن بطلق نارى عن طريق الخطأ، وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال والدة الفتاة خطيبة النقيب، والتى قالت فى تحقيقات النيابة إنهم اضطروا إلى فسخ خطبة ابنتهم من المتهم، نظرًا لاكتشافهم سوء سلوكه، وقدمت ضده العديد من الشكاوى فى وزارة الداخلية نظرًا لتكرار تعديه على ابنتها والتضيق عليهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365