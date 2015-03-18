تجديد حبس عاطلين 45 يوما لاتهامهما بمحاولة هتك عرض طفلة بالشرابية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بمحاولة هتك عرض طفلة بالشرابية.

كان بلاغ ورد لرجال مباحث الشرابية من الأهالى باقتيادهم شخصين، وذلك على خلفية قيامهما بخطف طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، واقتيادها لإحدى المناطق المهجورة، من أجل الاعتداء الجنسى عليها، وحينما قاومتهما الطفلة وقامت بالصراخ، تمكن الأهالى من ضبطهما قبل الهرب.

واعترف المتهمان فى تحقيقات النيابة، بقيامهما بالواقعة، وأكدا عدم وجود أى خلافات بينهما وبين أهالى الطفلة، وأن الدافع الرئيسى وراء جريمتهما هو محاولتهما الاعتداء الجنسى عليها.