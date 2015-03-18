بدء محاكمة 23 متهما بمحاولة اقتحام قسم شرطة كرداسة..وسماع مرافعة الدفاع

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وحضور خالد عارف وكيل النيابة وأمانة سر أحمد صبحى، ومحسن مدحت، نظر محاكمة 23 متهما بواقعة الهجوم على قسم شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو العام الماضى، وتستمع المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة الدفاع.

وطلب الدفاع فى مرافعته ببراءة المتهمين، كما دفع بانتفاء أركان جريمتى القتل والشروع فيهما بحق المتهمين بثبوت انتفاء صلتهم بهما وأنهم من غير المشاركين فى الواقعة، وذلك بانتفاء أى دليل، كما دفع بانتفاء أركان الاقتران بحق المتهمين.

وكانت أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة وحيازة الأسلحة.

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