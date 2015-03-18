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نجم موناكو: الرعب أصابنا بعد هدف أرسنال الأول

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نجم موناكو: الرعب أصابنا بعد هدف أرسنال الأول نجم موناكو: الرعب أصابنا بعد هدف أرسنال الأول

صرح جيوفري كوندوجبيا لاعب موناكو أن فريقه شعر بالخوف الشديد بعد تسجيل أرسنال هدفه الأول في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل موناكو لدور الـ8 من المسابقة الأوروبية على الرغم من خسارته أمس الثلاثاء 2-0، بعد فوزه ذهابا على ملعب "الإمارات" 3-1.

قال اللاعب الفرنسي لقناة (BeIN Sports):"الهدف الأول الذي تلقيناه وضعنا في موقف صعب جدا وجعلنا نشعر بالرعب..أردنا التأهل والفضل يعود لتماسكنا أمام أرسنال".

وأضاف"لم يتوقع الجميع فوزنا بهذه المواجهة، كنا نعلم أننا لسنا المفضلين من البداية أمام أرسنال، ولكننا آمنا بحظوظنا".

وكان كوندوجبيا صاحب الـ22 عاما قد سجل إحدى أهداف فريقه الثلاثة أمام أرسنال في مباراة الذهاب بإنجلترا.

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