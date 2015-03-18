ليلة_الابطال - بالفيديو ..بوفون يستعيد ذكريات التألق بالعودة لمدينة دورتموند

حارس يوفنتوس جينلويجي بوفون يعود مرة أخرى لمدينة دورتموند الألمانية والتي يحمل فيها ذكريات رائعة في مونديال 2006، بالإضافة إلى تصديه لركلتي جزاء على هذا الملعب في دوري الأبطال من قبل.

بوفون والذي يأمل في التأهل لدور الـ8 من البطولة على حساب دورتموند بعد فوزه مع يوفنتوس بمواجهة الذهاب 2-1، يأمل في استعادة تألقه على ملعب الفريق الألماني حين تصدى لركلتي جزاء أمامه عام 1997 وهو بقميص نادي بارما.

بوفون صاحب الـ37 عاما، زار ملعب دورتموند من قبل في مسابقة دوري الأبطال موسم 1997-1998 مع فريقه السابق بارما، والذي ظهر معه للنور ولفت أنظار الجميع بتألقه معه.

"جيجي" واجه دورتموند ذلك الموسم والفريق الألماني هو حامل لقب البطولة، وبعد الفوز في إيطاليا 1-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدف هيرنان كريسبو، انتقل الحارس الدولي الإيطالي لمدينة دورتموند من أجل مواجهة العودة في الجولة الرابعة.

وبوجود لاعبين كبار في بارما والذي حقق لقب كأس الاتحاد الأوروبي الموسم التالي (1998-1999) أمثال فابيو كانافارو، ليليان تورام، نيستور سينسيني، دينو باجيو وهيرنان كريسبو، لم يستطع رجال المدرب كارلو أنشيلوتي الصمود في وجه "أسود الفستيفاليا" وخسروا 2-0.

وعلى الرغم من تلك الخسارة، تألق بشدة الحارس بوفون في تلك المباراة وتصدى لركلتي جزاء أمام ستيفان شابويسات السويسري وأندرياس مولر الألماني.

بارما بعد تلك المباراة تعادل مع سبارتا براج التشيكي 2-2 وجالاتا سراي التركي 1-1، واحتل المركز الثاني ولم يتأهل للدور المقبل بسبب نظام المسابقة آنذاك، والذي كان يسمح بتأهل متصدر المجموعة فقط (دورتموند وقتها).

بوفون يأمل في تكرار هذا الإبداع في مباراة الأربعاء المقبل أمام دورتموند، وستضمن له المحافظة على نظافة الشباك تأهله مع البيانكونيري إلى دور الـ8 من المسابقة.

كأس العالم

بوفون عاد للملعب مرة أخرى بعد 9 سنوات، ولكن مع المنتخب الإيطالي.

فلا ينسى بوفون، أندريا بيرلو وأندريا بارزالي، نجوم يوفنتوس الحاليين، تأهل الأوزوري التاريخي لنهائي كأس العالم بالفوز على ألمانيا 2-0 في الوقت الإضافي عام 2006.

المباراة أقيمت على ملعب دورتموند، والذي شهد إطاحة إيطاليا بأصحاب الأرض، قبل اقتناص اللقب في نهائي برلين على حساب فرنسا بركلات الترجيح.