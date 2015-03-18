في_الكلاسيكو - ماذا تعني ' بيسكا برسا ' ؟ وماذا يقول نشيد برشلونة؟

يتداول مشجعو فريق برشلونة الإسباني حول العالم شعار "بيسكا برسا" لتشجيع فريقهم، لكن ماذا يعني هذا التعبير؟

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Visca Barça

هو مصطلح باللغة الكتالونية يعني "يحيا البرسا"، وفي اللغة الإسبانية يتحول الى

Viva el Barça

وهي عبارة تشجيعية لإلهاب حماس اللاعبين، وشعار جانبي بخلاف عبارة "أكثر من مجرد ناد"، وعادة ما يرافقها تعبير "بيسكا كتالونيا".

نشيد البرسا:

أما فيما يتعلق بالنشيد الرسمي الذي يدوي في أرجاء ملعب كامب نو قبل وبعد المباريات، وأحيانا بعد تسجيل الأهداف، فيرجع تاريخه الى عام 1974 ، وصدر بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس النادي.

النشيد من تأليف خاومي بيكاس وجوسيب ماريا إسبيناس، ومن تلحين مانويل فاياس، وكلماته كلها باللغة الكتالونية، وقام بغنائه كورال سانت جوردي.

وفي السنوات الأخيرة أعاد المغني الشهير خوان مانويل سيرات إحياء النشيد بصوته، وغناه في كامب نو أثناء الاحتفالات بالألقاب التي تحققت في عهد الرئيس الأسبق جوان لابورتا.

وتقول كلمات النشيد:

كل الملعب يصيح في حماس

نحن شعب البلاوجرانا

لا يهم من أين أتينا

سواء من الشمال أو الجنوب

لكننا جميعا متحدون

علم البلاوجرانا يجمعنا

صرختنا شجاعة

العالم كله يعرف اسمنا

برسا..برسا..برسا

لاعبون ومشجعون

جميعنا متحدون وأقوياء

نضحي منذ سنوات

وأثبتنا أن لا أحد سيهزمنا

برسا..برسا..برسا