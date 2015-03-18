شيخ الأزهر وسفير الكويت يفتتحان مجمع طبي ودار لتحفيظ القرآن بالأقصر

افتتح الأمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، و محمد بدر محافظ الأقصر، وسالم غصاب الزمانان، سفير الكويت بالقاهرة، اليوم الاربعاء، مجمع طبي، ومكتبة ودار تحفيظ قرآن تم انشاؤها بالتعاون مع الجانب الكويتي بمدينة القرنة غرب الاقصر.

كان السفير الكويتي قد وصل إلي محافظة الأقصر مساء أمس الثلاثاء علي رأس وفد كويتي لافتتاح تلك المشروعات الخدمية التي بلغت تكلفتها 4 ملايين جنيه وسبعمائة ألف جنبه مصري.

ومن المقرر أن يزور السفير الكويتي معبدي الأقصر والكرنك وعدد من المزارات الأثرية الأخري بالبر الغربي خلال زيارته للمحافظة.