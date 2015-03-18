رئيس المجلس الأوروبي يقرر عقد لقاء حول اليونان

قرر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تنظيم لقاء خاص بين رئيس الحكومة اليونانية الكيس تسيبراس وعدد من زعماء الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن اللقاء الذي سيتم على هامش قمة زعماء الاتحاد المقررة ليومي الخميس والجمعة المقبلين في العاصمة البلجيكية سيجري بحضور رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ويجتهد المسئولون الأوروبيون على مختلف المستويات حالياً لبلورة مخرج سريع لأزمة ديون اليونان ، واحتمال عدم تمكن أثينا من سداد جزء من ديونها قبل نهاية الشهر الجاري.