أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس المجلس الأوروبي يقرر عقد لقاء حول اليونان

Google+ Print
رئيس المجلس الأوروبي يقرر عقد لقاء حول اليونان رئيس المجلس الأوروبي يقرر عقد لقاء حول اليونان

دونالد توسك

قرر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تنظيم لقاء خاص بين رئيس اليونانية الكيس تسيبراس وعدد من زعماء الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن اللقاء الذي سيتم على هامش قمة زعماء الاتحاد المقررة ليومي الخميس والجمعة المقبلين في العاصمة البلجيكية سيجري بحضور رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء .

ويجتهد المسئولون الأوروبيون على مختلف المستويات حالياً لبلورة مخرج سريع لأزمة ديون اليونان ، واحتمال عدم تمكن أثينا من سداد جزء من ديونها قبل نهاية الشهر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية