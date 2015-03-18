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تحويل مدرس لغة عربية لعمل إداري بعد تعديه على طالب بسوهاج‎

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تحويل مدرس لغة عربية لعمل إداري بعد تعديه على طالب بسوهاج‎ تحويل مدرس لغة عربية لعمل إداري بعد تعديه على طالب بسوهاج‎

آثار تعدي المدرس على الطالب

 

قرر عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج استبعاد أحد المدرسين من مدرسة نجع عبد ربة للتعليم الاساسى بقرية بلصفورة وتحويله إلى عمل إدارى بديوان إدارة سوهاج التعليمية لحين الانتهاء من التحقيق معه فى واقعة تعديه بالضرب المبرح على طالب بالصف الأول الإعدادى بالمدرسة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، قد تلقت بلاغًا من إدارة مدرسة نجع ربة للتعليم الاساسى تفيد تعدى حسام الدين – ح – ف مدرس لغة عربية بالمدرسة بالضرب المبرح على تلميذ بالصف الأول الإعدادي بالمدرسة يدعى عبد اللة صلاح جاد بـ«خرطوم مياه»، ما نتج عنه حدوث كدمات وسحجات وتجمعات دموية بظهره.

وعلى الفور وخوفًا من تعدى أهلية الطالب على المعلم وإدارة المدرسة، تم اتخاذ اجراءات باستبعاده من المدرسة و تحويله للتحقيق.

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