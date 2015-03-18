أخبار عاجلة

شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

اجتماع لجنة شئون الإعاقة وحصر مشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة بالاسماعيلية

Google+ Print
اجتماع لجنة شئون الإعاقة وحصر مشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة بالاسماعيلية اجتماع لجنة شئون الإعاقة وحصر مشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة بالاسماعيلية

اجتماع لجنة شئون الإعاقة وحصر مشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة بالاسماعيلية

عقد اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسته للجنة شئون الاعاقة لحصر مشكلات ذوى الاحتياجات الخاصه وإصدار تكليفات لمندوبى الإعاقة بكل مصلحة حكومية للتعرف على المهام الموكلة لهم من أجل تيسير الأمور على مواطنى الاسماعيلية من ذوى الاحتياجات الخاصه .
> وأوضح حلمى أن توجيهات الحاليه نحو رعاية المواطنين محدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصه يأتى على رأس اهتمامات المحافظة من خلال تفعيل دور المجلس القومى لشئون الاعاقة بالمحافظة الذى يعمل على رصد مشكلات المعاقين من كل الفئات على مستوى المحافظة والتنسيق بين الجهات الحكومية لتذليل العقبات امامهم وايجاد فرص عمل فعليه داخل كافة القطاعات تناسب قدراتهم وامكانياتهم.

وأشار رئيس فرع المجلس القومى لشئون الاعاقه بالمحافظة ان المجلس خصص مندوب اعاقة بكل الجهات الحكوميه بالتنسيق مع المحافظة ويكون من ذوى الاحتياجات الخاصه وعمله تطوعه ويختص بتسجيل بيانات الواردين الى كل جهه خدميه ونوع الخدمه ويقوم بتذليل كافة الامور لتحقيق رضا متحدى الاعاقه.

وعرض الحصور عددا من المشكلات التى يتعرض لها ذوى الاحتياجات الخاصه من رفض بعض الجهات اقرار نسبة ال5% ضمن مسابقات التعيين الخاصه بها وتعطيل اجراءات صرف المعاشات للمعاقين الذهنيين مما يكبد أهاليهم المشقه فى استخراج الاوراق المطلوبه.

كما شكى الحضور من استغلال البعض لنفوذه واستخراج شهادات تأهيل على الرغم من عدم حاجتهم لها ومزاحمتهم على نسبة ال5% وطالب احد الحضور بتوفير اماكن انتظار لذوى الاحتياجات الخاصه امام المصالح الحكوميه لتيسير الحركه لهم.

وأكد حلمى على تفعيل التواصل بين مندوبين الاعاقه بالجهات المختلفه والمجلس القومى للاعاقه لسرعة الانجاز وتحقيق صالح ذوى الاحتياجات الخاصه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية