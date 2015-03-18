اجتماع لجنة شئون الإعاقة وحصر مشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة بالاسماعيلية

عقد اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسته للجنة شئون الاعاقة لحصر مشكلات ذوى الاحتياجات الخاصه وإصدار تكليفات لمندوبى الإعاقة بكل مصلحة حكومية للتعرف على المهام الموكلة لهم من أجل تيسير الأمور على مواطنى الاسماعيلية من ذوى الاحتياجات الخاصه .

> وأوضح حلمى أن توجيهات الحكومة الحاليه نحو رعاية المواطنين محدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصه يأتى على رأس اهتمامات المحافظة من خلال تفعيل دور المجلس القومى لشئون الاعاقة بالمحافظة الذى يعمل على رصد مشكلات المعاقين من كل الفئات على مستوى المحافظة والتنسيق بين الجهات الحكومية لتذليل العقبات امامهم وايجاد فرص عمل فعليه داخل كافة القطاعات تناسب قدراتهم وامكانياتهم.

وأشار رئيس فرع المجلس القومى لشئون الاعاقه بالمحافظة ان المجلس خصص مندوب اعاقة بكل الجهات الحكوميه بالتنسيق مع المحافظة ويكون من ذوى الاحتياجات الخاصه وعمله تطوعه ويختص بتسجيل بيانات الواردين الى كل جهه خدميه ونوع الخدمه ويقوم بتذليل كافة الامور لتحقيق رضا متحدى الاعاقه.

وعرض الحصور عددا من المشكلات التى يتعرض لها ذوى الاحتياجات الخاصه من رفض بعض الجهات اقرار نسبة ال5% ضمن مسابقات التعيين الخاصه بها وتعطيل اجراءات صرف المعاشات للمعاقين الذهنيين مما يكبد أهاليهم المشقه فى استخراج الاوراق المطلوبه.

كما شكى الحضور من استغلال البعض لنفوذه واستخراج شهادات تأهيل على الرغم من عدم حاجتهم لها ومزاحمتهم على نسبة ال5% وطالب احد الحضور بتوفير اماكن انتظار لذوى الاحتياجات الخاصه امام المصالح الحكوميه لتيسير الحركه لهم.

وأكد حلمى على تفعيل التواصل بين مندوبين الاعاقه بالجهات المختلفه والمجلس القومى للاعاقه لسرعة الانجاز وتحقيق صالح ذوى الاحتياجات الخاصه.