إيقاف مدير الإدارة البيطرية بمنفلوط بأسيوط لمدة شهر بسبب عدم انضباط العاملين

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ايقاف مدير الادارة البيطرية بمركز منفلوط ومدير مركز البحوث البيطرية عن العمل لمدة شهر لكليهما على خلفية عدم انضباط العاملين بالادارة والمركز في مواعيد الحضور والانصراف وعدم الاهتمام بالنظافة العامة وعدم وجود خطة للدفاع المدني.

كانت حملة من المتابعة الميدانية بقيادة المهندس مدحت محمد حسن واشراف الشاذلي قد توجهت الى مبنى الادارة البيطرية بمركز منفلوط وبمراجعة دفتر الحضور والانصراف تبين غياب 11 طبيب وطبيبة بيطرية و5 إداريين عن العمل بعد توقيع الحضور دون وجودهم فعليا في العمل وتبين حضور موظف إداري واحد فقط من قوة العمالة البالغة 32 موظفًا وطبيبًا .

وقال المهندس مدحت محمد ان لجنة المتابعة الميدانية لاحظت عدم الاهتمام بالنظافة العامة بجميع انحاء المبنى وتوابعه وشددت على ضرورة اعداد خطة طواريء للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية وخطة دفاع مدني معتمدة للوقاية من مخاطر الحريق .

وأشار مدير المتابعة الميدانية انه بالمرور على مركز البحوث البيطرية تبين اغلاق المركز وتم تحرير محضر اثبات حالة بذلك الامر لافتا الى ان الحملة قامت ايضا بمراجعة الحضور والانصراف بالادارة الصحية بمنفلوط وتبينت غياب صيدلانيتين عن العمل بعد توقيعهما في الحضور حيث احال محافظ أسيوط الموضوع للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق واخطار مديرية الصحة لتلافي أوجه القصور التي تبينتها اللجنة.

وقرر محافظ أسيوط ايقاف الدكتور خالد بكري مدير الادارة البيطرية بمنفلوط عن العمل لمدة شهر لمصلحة التحقيق وإحالة الموضوع إلى الشئون القانونية للتحقيق وإيقاف مدير مركز البحوث البيطرية عن العمل لمدة شهر.