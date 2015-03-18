"ايتيدا" تبحث جذب استثمارات بريطانية لتصدير الخدمات التكنولوجية

استقبل المهندس حسين الجريتلى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، جون كاسون السفير البريطانى بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين المصرى والبريطانى فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجذب الاستثمارات البريطانية فى مجال التعهيد.

حضر اللقاء جيسون ايفورى مدير مكتب وكالة التجارة والاستثمار البريطانية، ورضوى سلطان المستشار التجارى ومدير التسويق بالسفارة البريطانية بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء بحث مشروعات التعاون المشتركة والأنشطة والفعاليات التى قامت بها الهيئة مع وكالة التجارة والاستثمار البريطانية منذ عام 2014 وذلك بهدف دعم صادرات الشركات المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى السوق البريطانية بالإضافة إلى تشجيع ودعم الشركات البريطانية على تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مصر إلى الأسواق العالمية.

واستعرض فريق العمل بإدارة الاستثمار الدولى وتطوير الأعمال بالهيئة قصص النجاح التى حققتها مصر باعتبارها دولة رائدة فى مجال صناعة التعهيد، وذلك إلى جانب التأكيد على التزام الحكومة القوى بتنفيذ إستراتيجية تنموية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما قام الفريق بإلقاء الضوء على الميزات التنافسية لمصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحوافز التى تقدمها الهيئة لتشجيع المستثمرين الأجانب والشركات البريطانية على الاستثمار فى مصر.

وخلال جولته بالقرية الذكية، قام السفير البريطانى جون كاسون بزيارة شركة فودافون العالمية والتى تتخذ من مصر مقراُ لها لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى عملائها فى جميع أنحاء العالم.

وذكر المهندس حسين الجريتلى عقب اللقاء أن الجانب البريطانى أبدى اهتماماً كبيرا بتعزيز التعاون وضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري، وخاصة عقب النجاح المذهل

الذى حققته مصر من خلال المؤتمر الاقتصادى ومشاركة العديد من الشركات البريطانية وتوقيع تعاقدات مع الحكومة المصرية فى العديد من المجالات.

وأشار إلى أن آفاق التعاون بين مصر وبريطانيا تتجلى فى المشروعات المشتركة التى تنفذها الدولتان فى مجال رفع قدرات الكوادر البشرية المصرية والتى تتم ما بين الجامعات المصرية والبريطانية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم قريبا عقد لقاءات تنسيقية بين الشركات المصرية والبريطانية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لبحث فرص عقد شراكات فى مجالات التعهيد وزيادة حجم الصادرات المصرية من خدمات تكنولوجيا المعلومات.