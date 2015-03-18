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بلقيس تعلن عن موعد إطلاق ألبومها

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بلقيس تعلن عن موعد إطلاق ألبومها بلقيس تعلن عن موعد إطلاق ألبومها

الأربعاء 18-03-2015 05:59

أعلنت الفنانة بلقيس أن شهر نيسان/أبريل هو موعد إطلاق ألبومها الجديد، من خلال صورة نشرتها على حسابها في موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت وهي تسلم ألبومها الذي انتهت من تحضيره إلى السيد سالم الهندي المسؤول عن شركة "روتانا" للإنتاج.
وأرفقت بلقيس الصورة بتعليق جاء فيه: "وسلمنا الألبوم، إن شاء الله موعدي معكم في شهر أبريل".

 

 

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