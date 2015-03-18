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وزارة الصحة: إصابة 23 تلميذا بالتسمم بمدرسة العمدة صالح فى الإسماعيلية

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وزارة الصحة: إصابة 23 تلميذا بالتسمم بمدرسة العمدة صالح فى الإسماعيلية وزارة الصحة: إصابة 23 تلميذا بالتسمم بمدرسة العمدة صالح فى الإسماعيلية
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إصابة 23 تلميذا بالتسمم بمدرسة العمدة صالح الابتدائية فى محافظة الإسماعيلية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التلاميذ يعانون من اشتباه فى تسمم غذائى، وتم نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وحالتهم مستقرة، وجارى متابعتهم من جانب وكيل الوزارة بالمحافظة.

وأَضاف الدكتور حسام عبد الغفار أنه جارى الحصول على عينة من التلاميذ لتحليلها لمعرفة أسباب التسمم.

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