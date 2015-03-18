معاينة النيابة: وجود "شيكولاتة وكرواسون وهولز" فى غرفة سجن سكرتير مرسى

كشفت معاينة النيابة العامة لغرفة المتهم أحمد عبد المعطى، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسى، وجود فتحات تهوية تسمح بدخول الهواء والإضاءة وتسمح بدخول الشمس، ويتم خروج المتهمين يومياً للتريض، طبقا لتعليمات ولوائح السجون فى المكان المخصص لذلك، وهى ساحة مفتوحة، كما توجد بالغرف إضاءة ومياه ومرحاض، و8 زجاجات مياه غازية وشيكولاتة و"هولز " وعلبة بلاستيكية بداخلها 14 علبة عصير جوافة و20 قطعة كرواسون مغلفة ومحشوة و6 أكياس شيبسى وكيس تمر هندى و9 معلبات ألبان ويتم توزيع وصرف الغذاء المقرر لهم يوميا.

كما تبين للنيابة وجود مروحة سقف ومروحة صغيرة وشفاط أعلى الباب وتوجد مرتبة تعلوها وسادة و3 بطاطين و5 مصليات وأغراض شخصية عبارة عن مصاحف وملابس السجن وكرسى من البلاستيك الأبيض، ومياه عادية، كما يوجد كيس به مجموعة من الخضراوات وأدوات التنظيف وكيس كركديه ويوجد بالغرفة حوض على يسار الداخل يعلوه صنبور يخرج من الحائط وكان يعمل وتتدفق من خلاله المياه ومرحاض بزاوية الغرفة، وفور انتهاء المحكمة من تلاوة البيان استقبل أحمد عبد المعطى وباقى المتهمين البيان بالابتسامة والضحك.

جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لسابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.‏

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.