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مطار أسوان الدولى يستقبل ألف سائح صينى خلال الأسبوع الحالى

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مطار أسوان الدولى يستقبل ألف سائح صينى خلال الأسبوع الحالى مطار أسوان الدولى يستقبل ألف سائح صينى خلال الأسبوع الحالى
بلغ عدد السائحين الصينيين الذين وصلوا إلى مطار أسوان الدولى، على مدار الأسبوع الحالى، نحو ألف سائح من بينهم 260 سائحاً وصلوا اليوم إلى مطار أسوان الدولى خلال رحلات الشارتر المباشرة القادمة من الصين.

وقال العقيد أبو الحجاج كمال، رئيس مباحث السياحة والآثار بأسوان، إن السائحين الصينيين سيزورن عددا من المزارات السياحية والأثرية الهامة بأسوان من بينها معبدى أبوسمبل السياحى والسد العالى والمسلة الناقصة، بالإضافة إلى القيام بجولة نيلية، حيث سيعقب ذلك زيارة إلى مدينة الأقصر لاستكمال جولتهم فى عدد من المدن المصرية.

وأشار رئيس مباحث شرطة السياحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى ارتفاع الإشغال السياحى بالنسبة للفنادق الثابتة بمدينة أسوان على مدار 48 ساعة المنقضية بنسبة 20 %.
>وأضاف، رئيس مباحث شرطة السياحة أن المحافظة استقبلت أيضا عددا من الجنسيات الأخرى من السائحين من بينهم 90 سائحا أمريكيا و90 سائحا ألمانيا بجانب 400 مواطن مصرى من الرحلات السياحية الداخلية.
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