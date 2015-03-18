انفجار محدث صوت والعثور على جسم غريب بحديقة فرع جامعة الأزهر بأسيوط

انفجر محدث صوت بحديقة جامعة الأزهر فرع أسيوط المتاخمة لمنازل الوليدية اليوم الأربعاء، مما أثار الذعر بين الطلاب، وتم إبلاغ الحماية المدنية والمفرقعات.

كان اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بانفجار محدث صوت بحديقة جامعة الأزهر، وبانتقال قوات الحماية المدنية والمفرقعات وتمشيط المنطقة عثر على جسم آخر، وبالتعامل معه تبين أن كيس به بطارية سيارة ولم يسفر الانفجار عن أية إصابات.