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أستاذ تاريخ : لا يُمكن مُقارنة السيسي بعبد الناصر لاختلاف الظروف التاريخية

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أستاذ تاريخ : لا يُمكن مُقارنة السيسي بعبد الناصر لاختلاف الظروف التاريخية أستاذ تاريخ : لا يُمكن مُقارنة السيسي بعبد الناصر لاختلاف الظروف التاريخية

شريف يونس

قال أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، شريف يُونس، إنّه لا يُمكن مُقارنة الرئيس عبد الفتاح بالرئيس الراحل عبد الناصر بسبب اختلاف الظروف التاريخية، مُضيفاً “هناك عناصر قليلة مشتركة بينهما لكن هناك عناصر كثيرة فارقة”.

وأضاف يُونس في لقاءٍ له ببرنامج “مِصر في ساعة”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي”، مع الإعلامي محمد المغربي، “نحن نعيش في فترة ما بعد عبد الناصر وليس في مرحلة إعادة إنتاجها”.
> وأوضح يُونس أنّه من المؤكد أنّ الشعب المصري لا يعرف تاريخه بسبب “الضلالات” الموجودة في دراسة التاريخ، مُضيفاً أنّ غياب مفهوم التاريخ العالمي يَخلقُ أجيالاً غير مدركة للواقع المحيط بها.
> وشدّد يُونس على أنّ مشكلتنا الرئيسية في التاريخ هي انتقاء أجزاء بعينها دون أخذ الكل”، موضحاً أنّه: “لدينا مشكلة حقيقية في بناء الدولة الحديثة لأنها بدأت بالعنف، وغيرها من كل هذه الأمور.
> وأشار يُونس إلى أنّه لا أحد يَستطيع أن يتنبأ بما سيكتب في التاريخ مستقبلاً، وأنّ الكشف عن الوثائق سيدعم كتابة التاريخ عنها.

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