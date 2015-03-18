أسماء 755 مواطناً من مستحقي الدعم السكني من "زايد للإسكان"

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان عن أسماء 755 مواطناً من مستحقي الدعم السكني وذلك بقيمة 390 مليون درهم.

وأتي ذلك في الاجتماع الذي ترأسه معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج، بمقر البرنامج بإمارة الفجيرة، وأشار النعيمي إلى أن عقد الاجتماع في مقر البرنامج بالفجيرة يأتي تتويجا للافتتاح الرسمي للفرع الجديد الذي تم مباشرة العمل فيه منذ ديسمبر من العام 2014، مؤكداً أنه تم اختيار إمارة الفجيرة لإنشاء الفرع تسهيلا لمتعاملينا في الإمارة والمناطق المجاورة، وحرصا على القرب منهم والوصول إليهم قبل أن يصلوا إلينا.

ومن جهة أخرى فقد قام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بجولة تفقدية داخل الفرع والاطلاع على الأقسام وكيفية سير العمل داخل الفرع ووجهوا عبارات تحفيزية لموظفي الفرع كما تم الاطلاع على نظام مجمعات زايد وآلية حجز المساكن عبر النظام.

كما قام معالي رئيس مجلس الإدارة والأعضاء بجولة تفقدية لمشروع مجمع خليفة السكني والتعرف على نسبة إنجاز المشروع الذي يعد في مراحله النهائية للتسليم.

وأكد النعيمي على أن مشروع مجمع خليفة السكني هو ترجمة لرؤية حكومتنا الرشيدة بتحقيق سعادة المواطنين واستقرارهم في فلل سكنية طموحة تلبي تطلعاتهم مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير العالمية في بناء هذه الفلل واستيفائها معايير الاستدامة.

وتفصيلا فقد اعتمد البرنامج أسماء 755 مواطناً من مستحقي الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 390 مليون درهم توزعت ما بين 646 قرضا و109 منح سكنية وتنوعت القرارات ما بين 339 بناء جديدا و37 من فئة استكمال مسكن و15 من فئة إضافة على مسكن و7 من فئة صيانة مسكن و357 مسكناً ضمن المجمعات السكنية.

وأضاف النعيمي أن هذه الدفعة تشمل 690 قراراً من المستفيدين ضمن خطة الأجندة الوطنية 2021 والمتمثلة بتقليص سنوات الانتظار للحصول على الدعم السكني إلى سنتين من تقديم الطلب المكتمل الوثائق بما فيها الأرض.

وأشار النعيمي إلى أن البرنامج لا زال يحصد النتائج الإيجابية ويحقق تقدماً في زيادة عدد المستفيدين ضمن خطة الأجندة الوطنية منذ بداية تطبيق المبادرة في الربع الأخير من عام 2014 إلى هذا اليوم، مما يؤكد على تحقيق البرنامج لمستهدفات الخطة فعلياً.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2015 عاماً للابتكار، يحفز الجميع على شحذ الطاقات والموارد للابتكار في كافة القطاعات لاسيما قطاع الإسكان.

وأكد أن مشروع "مساعد 1 " الذي تم إطلاقه هو من إحدى المبادرات الذكية التي ستساهم في تحقيق جودة العمل واختصار الوقت والكلفة على مدراء المشاريع السكنية.

وتضمن اجتماع مجلس الإدارة مناقشة عدة محاور رئيسية كان أبرزها مناقشة مذكرة ضوابط مبادرة أبشر حيث سيتم الإعلان عن امتيازات جديدة للمستفيدين من المبادرة، كذلك تمت مناقشة التقرير المالي لعام 2014، وتم عرض مذكرات لجنة مراجعة وتدقيق طلبات المساعدات السكنية، إلى جانب مناقشة مستجدات تقرير الأراضي والمجمعات السكنية في باقي الإمارات تمهيدا للبدء بخطط تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية الجديدة.

جدير بالذكر أن البرنامج وقع بداية الشهر الجاري مذكرة تفاهم مع كليات التقنية العليا بدبي بهدف إنتاج تطبيقات ذكية مبتكرة يمكن الاستفادة منها في مجال الإسكان وتطوير خدمات المتعاملين وإسعادهم وتطوير مهارات الطلاب التقنية ودعم الابتكار.

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