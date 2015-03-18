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انفجار عبوة ناسفة بمحيط استاد الفيوم الرياضى

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انفجار عبوة ناسفة بمحيط استاد الفيوم الرياضى انفجار عبوة ناسفة بمحيط استاد الفيوم الرياضى
شهدت مدينة الفيوم، منذ قليل، انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، بشارع أحمد شوقى، بالقرب من استاد الفيوم، وتوجهت قوات الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات إلى مكان الانفجار.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا يفيد بوقوع انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع بجوار استاد الفيوم الرياضى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ويتم الآن تمشيط المنطقة.


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