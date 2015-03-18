نصائح خاصة لاستعادة اللياقة بعد الحمل والولادة

تبدأ الأمهات بعد الولادة برسم خطة لخسارة الوزن الذي تسبب فيه الحمل، طوال 9 أشهر، لكن هذه الخطة بحاجة لدراسة، وخطوات تقدمها لك رشا محمود الصاوي، مديرة عمليات اللياقة في فيتنس فيرست، نادي السيدات، مردف أب تاون، بدبي.

• لا تحملي أي شيء يزيد وزنه عن وزن طفلكِ خلال أول أسبوعين من بعد الولادة.



• يمكنكِ مواصلة التمارين الرياضية بشكل كامل بعد الولادة بستة أسابيع ولكن بعد استشارة الطبيب.



• حددي هدف اللياقة الذي ترغبين بتحقيقه ومدة محددة لتحقيق هذا الهدف. هل هو خسارة الوزن المكتسب خلال الحمل، أم الحصول على معدة مشدودة مجدداً والتمتع بجسم رشيق، وليكن هذا الهدف قابلاً للتطبيق.



• الالتزام بالراحة وتجنب التوتر. يمكنك لممارسة اليوغا أوالتأمل أن تساعدكِ على تحقيق ذلك. بالإضافة للحصول على 8 ساعات من النوم ليلاً لأنها تساعد على إعادة موازنة الهرمونات وبالتالي الحصول على الراحة النفسية والحد من احتمال الإصابة بإكتئاب ما بعد الولادة.



• ممارسة نشاط رياضي لمدة 30 دقيقة يومياً، أو يمكن توزيعها على ثلاث جلسات يومية مدة كل منها 10 دقائق. هذا النشاط يجب أن يكون فعّالاً مثل المشي السريع أو الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة.



• ممارسة تمارين تقوية الحوض والعضلات وزيادة المقاومة. إذ يتسبب الحمل بالضغط على البنية العضلية للمرأة، ويمكن لبعض تمارين القرفصاء والتمدد أن تسهم في إعادة بناء بنية عضلية قوية مع الاستعانة ببعض الأوزان.