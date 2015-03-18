بالصور… ختام فعاليات الأسبوع البيئي السابع بجامعة جنوب الوادي



> اختتمت بجامعة جنوب الوادي فعاليات الأسبوع البيئي السابع الذي نظمته جامعة جنوب الوادي خلال الفترة من 14 – 18 مارس 2015، تحت رعاية الدكتور خالد فهمي وزير البيئة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قناو الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقوم بدور كبير في تنمية الاقليم المحيط من خلال القوافل و الندوات و حملات التوعية في مختلف المجالات.

وأضاف أن الوطن يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والعرق لإحداث التطوير الشامل الذي تحتاجه مصر في الوقت الراهن، مؤكدًا على دور الجامعة في المساهمة في أي مشروعات تخدم الوطن .

وأكد الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا الذي شهد حفل ختام الاسبوع البيئي السابع، ،همية مثل هذه الفعاليات في تحقيق المشاركة المجتمعية وتنمية قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في المجتمع المحيط واشاد بالطفرة الانشائية التي تشهدها جامعة جنوب الوادي.

وتضمنت فعاليات اليوم الختامي ماراثون رياضي بمشاركة طلاب وطالبات مختلف كليات الجامعة وتم تكريم الحاصلين على المراكز الاولى . حصل على المركز الاول احمد محمد احمد هاشم والمركز الثاني علاء احمد محمد و المركز الثالث عرفة ابراهيم امين.

وفي منافسات الطالبات حصلت على المركز الاول الطالبة هيام محمد شحات و المركز الثاني ايمان حشمت ربيع و المركز الثالث ليلى طه عكاشة.

وشهد فعاليات الحفل الختامي الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور حفني اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور احمد كمال نصاري عميد كلية التربية الرياضية و لفيف من اعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة وحضور كبير من طلاب الجامعة.