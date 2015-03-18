انفجار محدث صوت والعثور على بطارية سيارة بجوار سور جامعة اﻷزهر بأسيوط

انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، إلى جامعة الأزهر بأسيوط، بعد انفجار قنبلة “محدث صوت”.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإنفجار قنبلة بجوار سوار جامعة اﻷزهر، ويشتبه فى جسم غريب آخر .

وعلى الفور إنتقل اللواءعبد العظيم نصر مدير اﻷمن وقوات من المباحث برئاسة اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية وقوات من الجيش وخبراء المفرقعات والدفاع المدنى وبالفحص تبين أن الجسم الغريب عبارة عن بطارية سيارة تم زرعها بحديقة اﻷزهر بجوار الجامعة.