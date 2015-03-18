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سلفاكير: لن نقبل أى عقوبات دولية تضع جنوب السودان تحت الوصاية

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سلفاكير: لن نقبل أى عقوبات دولية تضع جنوب السودان تحت الوصاية سلفاكير: لن نقبل أى عقوبات دولية تضع جنوب السودان تحت الوصاية
رفض رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أى عقوبات دولية من شأنها الوصاية على جنوب السودان، قائلا "لن نقبل أى عقوبات من المجتمع الدولى أو أى قرار بوضع جنوب السودان تحت وصاية دولية"، وذلك حسبما نقلت فضائية سكاى نيوز.

وكان قد أعلن فيليب أجوير، المتحدث باسم جيش جنوب السودان، مقتل 130 متمردا على يد القوات الحكومية، بعد فشل محادثات السلام بين الرئيس سيلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار، حول تقاسم السلطة.

وقال المسئول العسكرى فى تصريحات نقلتها "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أمس الثلاثاء، "إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية والمتمردين بولاية أعالى النيل النفطية شمالى البلاد، وقتِل خلالها 14 عنصرا من القوات الحكومية".
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