بدء محاكمة 73 متهما بحرق كنيسة كرداسة بحضور الخبير الاجتماعى للشهادة (تحديث)

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر محمد سليمان، وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة، نظر خامس جلسات محاكمة 73 إخوانيًا متهمين فى حرق كنيسة كرداسة، وتستمع المحكمة إلى باقى شهود العيان بجلسة اليوم.

وحضر المتهمون جلسة اليوم، كما حضر أعضاء هيئة الدفاع، وحضر الخبير الاجتماعى، وحلف اليمين القانونية، عن حالة حدث من المتهمين بالقضية. قائلا إن والد المتهم تزوج من سيدة أخرى، وشرح التقرير الذى أعده عن حالة المتهم.

وكان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

>وفور بدء الجلسة، طلب الدفاع من المحكمة دخول شهود النفى المتواجدين خارج القاعة للاستماع إلى شهادتهم، وطلب القاضى من الدفاع أسماء الشهود الموجودين خارج القاعة لدخولهم، كما طلب الدفاع الحديث مع المتهمين بعد انتهاء جلسة اليوم، وطالب مناقشة المحكمة فى التقرير المقدم من الأدلة الجنائية بشأن القضية.

كما طلب سماع شهادة خبراء المعمل الجنائى، وذلك لتناقض أقوال الشهود مع ما ورد فى تقرير المعمل الجنائى، بالإضافة إلى تناقض ما ورد على لسان مجرى التحريات الرائد أحمد جاد مع ما ورد بتقرير المعمل الجنائى.

كما طلب الدفاع استعجال استحضار شريط التسجيل الخاص بحرق كنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم من الإذاعة والتليفزيون بتاريخ شهر أغسطس من العام 2013، وفى حالة عدم وجوده نرجو الإفادة بما تم التنويه عنه بشأن حرق الكنيسة.