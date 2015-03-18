لجنة من مكتب مخدرات ميناء دمياط لفحص 7 حاويات ضبط بداخلها 2 طن حشيش

تفحص لجنة من مكتب مخدرات ميناء دمياط وحرس الحدود والجمارك محتويات 7 حاويات كانت على متن الباخرة ماريتاكوينو التى تم ضبطها أمس الثلاثاء قرب سواحل ميناء دمياط تحمل 2 طن حشيش، وعلى متنها افراد من تركيا وسوريا.

وكانت القوات المسلحة وعناصر حرس الحدود قد تمكنوا من إلقاء القبض عليها وعثر بداخلها على 2 طن حشيش وكميات من الكحوليات ومبالغ مالية كبيرة.

واعترف طاقم المركب بأن المواد المخدرة كانت فى طريقها إلى عدد من التجار بمصر بعد أن تم الاتفاق معهم على تصريف هذه الكميات.

- "حرس الحدود" تضبط مركبا تحمل 2 طن مخدرات قرب سواحل دمياط