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لجنة من مكتب مخدرات ميناء دمياط لفحص 7 حاويات ضبط بداخلها 2 طن حشيش

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لجنة من مكتب مخدرات ميناء دمياط لفحص 7 حاويات ضبط بداخلها 2 طن حشيش لجنة من مكتب مخدرات ميناء دمياط لفحص 7 حاويات ضبط بداخلها 2 طن حشيش
تفحص لجنة من مكتب مخدرات ميناء دمياط وحرس الحدود والجمارك محتويات 7 حاويات كانت على متن الباخرة ماريتاكوينو التى تم ضبطها أمس الثلاثاء قرب سواحل ميناء دمياط تحمل 2 طن حشيش، وعلى متنها افراد من تركيا وسوريا.

وكانت القوات المسلحة وعناصر حرس الحدود قد تمكنوا من إلقاء القبض عليها وعثر بداخلها على 2 طن حشيش وكميات من الكحوليات ومبالغ مالية كبيرة.

واعترف طاقم المركب بأن المواد المخدرة كانت فى طريقها إلى عدد من التجار بمصر بعد أن تم الاتفاق معهم على تصريف هذه الكميات.


>- "حرس الحدود" تضبط مركبا تحمل 2 طن مخدرات قرب سواحل دمياط

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