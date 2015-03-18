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تجديد حبس 9 عناصر إخوانية 15 يوما بتهمة التحريض على العنف بسوهاج

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تجديد حبس 9 عناصر إخوانية 15 يوما بتهمة التحريض على العنف بسوهاج تجديد حبس 9 عناصر إخوانية 15 يوما بتهمة التحريض على العنف بسوهاج
أمر المستشار أسامة عبد السلام رئيس النيابة الكلية بسوهاج اليوم الأربعاء، بسكرتارية خالد المساوى وعمرو الزارع، بتجديد حبس 9 من عناصر الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

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