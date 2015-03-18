الداخلية: ضبط 40 من القيادات الوسطى للإخوان و27 أعضاء لجان نوعية

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابية والتنظيمات الموالية لها من المتهمين فى قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة، والمشاركة فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط (40) من تلك العناصر.

ومن ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة أحد العناصر التكفيرية التسلل عبر معبر قسطل على الحدود المصرية السودانية إلى دولة السودان ومنها إلى دولة سوريا، للمشاركة فى العمليات الإرهابية التى يرتكبها تنظيم (داعش) هناك على ضوء قناعته بالمفاهيم التكفيرية .

وفى ذات السياق أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والذى يستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط (15) عنصرا من أعضائها على مستوى بعض محافظات الجمهورية (القاهرة، والمنوفية، والدقهلية، والبحيرة).

وأشار المصدر أنه فى إطار متابعة تحركات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى على مستوى محافظات (القاهرة، والجيزة، والفيوم، والإسكندرية) فقد تم رصد عدد من التحركات المحدودة، بلغ إجمالى المشاركين فيها حوالى (125 شخصا تقريباً)، حيث تم التعامل معها بمعرفة قوات الأمن وتفريقها وضبط (5 من المشاركين فيها).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط (7) من العناصر المتطرفة من مختلف التوجهات الفكرية المتورطين فى الأحداث الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخراً والمطلوبين على ذمة قضايا أو ممن توافرت معلومات حول تورطهم فى أنشطة تحريضية على النحو التالى، (الإسكندرية "3"، والفيوم "1"، وأسيوط "1"، والمنيا "1"، وأسوان "1")، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.