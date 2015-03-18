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حبس 4 عاطلين لاتهامهم بانتحال صفة ضباط للنصب على المواطنين بالنزهة

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حبس 4 عاطلين لاتهامهم بانتحال صفة ضباط للنصب على المواطنين بالنزهة حبس 4 عاطلين لاتهامهم بانتحال صفة ضباط للنصب على المواطنين بالنزهة
أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه اليوم الأربعاء، بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة، وعثر بحوزتهم على كارنيهات شرطة مزورة وجهاز لا سلكى بالنزهة.

فيما وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التزوير وانتحال صفة ضباط شرطة، والنصب والاحتيال على المواطنين .

تعود أحداث الواقعة عندما اشتبهت قوة أمنية من قسم شرطة النزهة تضم النقيب مينا عادل وأمينى الشرطة جميل محمد وعبد الهادى أبو العزم فى أربعة أشخاص كانوا يجلسون على أحد الكافيهات بمنطقة النزهة، وبسؤالهم عن تحقيق الشخصية أكدوا أنهم ضباط شرطة، حيث ضبط بحوزتهم كارنيهات مزورة بأسماء ضباط شرطة وأجهزة لاسلكى للنصب على المواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة العامة التى تولت التحقيق .

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