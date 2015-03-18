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تجديد حبس 26 متهمًا بـ"أحداث شغب المعصرة" 45 يومًا على ذمة القضية

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تجديد حبس 26 متهمًا بـ"أحداث شغب المعصرة" 45 يومًا على ذمة القضية تجديد حبس 26 متهمًا بـ"أحداث شغب المعصرة" 45 يومًا على ذمة القضية
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 26 متهماً على خلفية اتهامهم بأحداث شغب منطقة المعصرة التى وقعت فى مايو الماضى، 45 يوماً على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم التجمهر ومهاجمة رجال الشرطة، وتعطيل سير المواصلات العامة بقصد الإخلال بالنظام والأمن العام بالبلاد، فضلاً عن الانضمام لجماعة من شأنها ترويع الآمنين وإشاعة الفوضى فى البلاد، وتعكير الصفو العام.
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