بالصور| طلّة غجرية لـ"راندا البحيري" بالألوان المزركشة

كتب : عمرو عز الدين منذ 41 دقيقة

عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طرحت الفنانة الشابة رندا البحيري، مجموعة من الصور التي تظهر فيها بـ"طلّة" جديدة، طغى عليها الطابع الغجري.

وبدت رندا في الصور التسع التي نشرتها، في أزياء تميزت بالألوان المزركشة المتنوعة، والتي جمعت بين كل الألوان تقريبا، منها البرتقالي، الذي استخدمته في قفاز ارتدته في اليد اليمنى فقط، وهو اللون الذي تداخل معه البنفسجي والأحمر، بينما ارتدت تنورة قصيرة من مجموعة مختلفة من الألوان، تنتهي باطراف من التل، و"فيونكة" على الخصر، أسفلها جوارب شبكية، كما ارتدت "بندانا" التفت حول رأسها تاركة العنان لشعرها المموج، الذي بدا غجريا يصل حتى كتفيها، بالإضافة لمجموعة أخرى من الإكسسوارات التي ارتدتها بألوان تناغمت مع ألوان ملابسها.

جدير بالذكر أن خلف هذه الطلّة الجديدة، يوجد طاقم ذكرته رندا تعليقا على ألبوم الصور، التي التقطها المصور الفوتوغرافي محمود عاشور، أما تصميم الملابس فكان لمصمم الأزياء أحمد عبدالله، والمكياج لرشا خليفة، وأخيرا تصميم تسريحة الشعر لمازن طايع، وقد قام هذا الفريق بالتعاون معا خلال مجموعة من الصور الأخرى لراندا البحيري.