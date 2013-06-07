أخبار عاجلة

والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| طلّة غجرية لـ"راندا البحيري" بالألوان المزركشة

Google+ Print
بالصور| طلّة غجرية لـ"راندا البحيري" بالألوان المزركشة بالصور| طلّة غجرية لـ"راندا البحيري" بالألوان المزركشة

كتب : عمرو عز الدين منذ 41 دقيقة

عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طرحت الفنانة الشابة رندا البحيري، مجموعة من الصور التي تظهر فيها بـ"طلّة" جديدة، طغى عليها الطابع الغجري.

وبدت رندا في الصور التسع التي نشرتها، في أزياء تميزت بالألوان المزركشة المتنوعة، والتي جمعت بين كل الألوان تقريبا، منها البرتقالي، الذي استخدمته في قفاز ارتدته في اليد اليمنى فقط، وهو اللون الذي تداخل معه البنفسجي والأحمر، بينما ارتدت تنورة قصيرة من مجموعة مختلفة من الألوان، تنتهي باطراف من التل، و"فيونكة" على الخصر، أسفلها جوارب شبكية، كما ارتدت "بندانا" التفت حول رأسها تاركة العنان لشعرها المموج، الذي بدا غجريا يصل حتى كتفيها، بالإضافة لمجموعة أخرى من الإكسسوارات التي ارتدتها بألوان تناغمت مع ألوان ملابسها.

جدير بالذكر أن خلف هذه الطلّة الجديدة، يوجد طاقم ذكرته رندا تعليقا على ألبوم الصور، التي التقطها المصور الفوتوغرافي محمود عاشور، أما تصميم الملابس فكان لمصمم الأزياء أحمد عبدالله، والمكياج لرشا خليفة، وأخيرا تصميم تسريحة الشعر لمازن طايع، وقد قام هذا الفريق بالتعاون معا خلال مجموعة من الصور الأخرى لراندا البحيري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام